Cremonese Udinese 1-0 LIVE | traversa di Bonazzoli!

Calcionews24.com | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cremonese Udinese, sfida valevole per la 7^giornata della Serie A 202526: appuntamento alle 20:45 allo Stadio Zini! Segui il LIVE qui Alle 20.45 lo stadio Giovanni Zini di Cremona ospita il posticipo tra Cremonese e Udinese, ultimo atto della 7ª giornata di Serie A 2025-2026. Una partita che mette di fronte due formazioni alla ricerca . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

cremonese udinese 1 0 live traversa di bonazzoli

© Calcionews24.com - Cremonese Udinese 1-0 LIVE: traversa di Bonazzoli!

Contenuti che potrebbero interessarti

cremonese udinese 1 0Cremonese-Udinese 1-0 DIRETTA e FOTO - 0 in campo per il match che chiude la settima giornata di campionato "Vardy potrebbe partire titolare. Segnala ansa.it

cremonese udinese 1 0Quando si gioca Cremonese - Udinese? - Udinese: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it scrive

cremonese udinese 1 0Cremonese-Udinese 1:0 | Fabbri dirige la gara: la moviola - L'arbitro Fabbri è l'incaricato alla direzione della gara tra Cremonese e Udinese: ecco la moviola live della partita ... Riporta mondoudinese.it

Cerca Video su questo argomento: Cremonese Udinese 1 0