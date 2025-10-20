Cremonese e Udinese non evitano il record negativo di gol della 7ª giornata di Serie A | mai così pochi
Zaniolo risponde a Terracciano, il Monday Night tra Cremonese e Udinese finisce 1-1. Le squadre di Nicola e Runjaic non evitano il record negativo di gol della 7^ giornata di Serie A 2025-2026: mai così pochi nella storia del campionato italiano a 20 squadre. 🔗 Leggi su Fanpage.it
