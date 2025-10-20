Crema amara Un autogol condanna il Sasso
Amarissima sconfitta interna per il Sasso Marconi di Franco Farneti che, al ‘Carbonchi’, cade 1-0 contro la sorpresa del campionato Crema. A decidere l’incontro è stata una sfortunatissima autorete di Cinquegrana arrivata ad inizio ripresa, con i padroni di casa che, poco prima del ventesimo, hanno fallito con capitan Geroni il penalty del possibile 1-1. In virtù di questa sconfitta, i gialloblù scendono al terzultimo posto in classifica a quota 6. Servirà un rapido cambiamento di rotta già a partire dalla sfida di domenica prossima sul campo della Correggese per evitare di sprofondare ulteriormente nelle sabbie mobili della graduatoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
