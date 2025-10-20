Crema (Cremona), 20 ottobre 2025 – Hanno un nome i due presunti responsabili dell' aggressione con bottiglia e coltello avvenuta la notte del 22 settembre scorso nei giardini di piazza Garibaldi a Crema. Al termine di un’ attività di indagine, i carabinieri della Stazione di Crema hanno denunciato un 18enne ed un 22enne. Quella sera, poco prima della mezzanotte, era stato richiesto l’intervento di una pattuglia in piazza Garibaldi perché era stato segnalato un litigio tra più persone. L’equipaggio della Radiomobile di Crema, mentre raggiungeva il luogo dell’intervento, nel passare in via Diaz, era stato fermato da un ragazzo, identificato in un 26enne, che aveva detto ai militari di essere stato aggredito da un gruppo di persone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Crema, aggressione con coltello ai giardini di piazza Garibaldi: denunciati due giovani