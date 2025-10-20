Crateri Silvestri interviene anche Caputo | Si valuti esproprio per pubblica utilità
Anche il sindaco di Belpasso Carlo Caputo, ex presidente del Parco dell'Etna, interviene sulla questione connessa alla gestione dei cratersi Silvestri, con ingresso adesso a pagamento per i turisti non siciliani. “L'Etna non è un affaire di noialtri, ma un patrimonio universale. Il mondo ci. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Etna, crateri silvestri Buongiorno da Catania Foto di Markus Spatola - facebook.com Vai su Facebook
L'Etna ora è a pagamento: «Per visitare i Crateri Silvestri occorre pagare 5 euro». E monta la protesta - X Vai su X
Crateri Silvestri, l’ex presidente del Parco e il nodo regolamentazione. «Serve anche un accesso gratuito» - Interviene l’ex presidente del Parco dell’Etna e sindaco di Belpasso, Carlo Caputo. Secondo meridionews.it
Caso crateri silvestri dell’Etna, interviene l’ex presidente dell’ente parco Caputo: “necessaria azione immediata” - In merito alla questione della gestione dei crateri silvestri sull’Etna, che ha assunto notevole rilevanza mediatica a livello internazionale nelle ultime settimane, interviene Carlo Caputo, nella sua ... Segnala strettoweb.com
Crateri Silvestri dell'Etna, accesso regolamentato con ticket - "Purtroppo innumerevoli episodi di abbandono dei rifiuti, la nascita incontrollata di micro discariche, lo spostamento ingenuo di rocce per disegnare scritte e cuori ci ... Come scrive notizie.tiscali.it