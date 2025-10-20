Costruire un welfare per il lavoro Il piano della ministra Calderone
“Qualche giorno fa monsignor Zuppi ha riconosciuto lo sforzo che stiamo facendo per superare il vecchio modello assistenzialista nel contrasto alla povertà e nell'inclusione socio economica, ma ha anche lanciato un appello a potenziare gli strumenti messi in campo. Non posso e non voglio ignorare questo invito”, ha dichiarato la Ministra del Lavoro Marina Calderone, intervenendo a L'Aquila all'evento “Bilancio Sociale e Politiche d'Inclusione”. “L'appuntamento di oggi, a ridosso della legge di bilancio – ha aggiunto – ci permette di evidenziare le misure adottate per combattere la povertà, sostenere la genitorialità e affrontare l'inverno demografico. 🔗 Leggi su Iltempo.it
