Cosmologia dantesca al Museo Casa di Dante
Firenze, 20 ottobre 2025 - Mercoledì 29 ottobre alle 17,30 la Sala Conferenze del Museo Casa di Dante ospiterà l’incontro “Cosmologia Dantesca”, con il Professor Massimo Seriacopi. L’appuntamento, presentato da Aldo Roda e arricchito dalla recitazione di canti della Divina Commedia di Riccardo Pratesi, sarà fruibile anche in diretta sulla pagina Facebook del Museo e rientra nel calendario del Convegno della Società Antroposofica Italiana, in città dal 27 ottobre al 2 novembre. Scopo dell’iniziativa è proporre un approfondimento che unisca lettura dei testi, riferimenti alla cultura del tempo e riflessioni sull’architettura del poema. 🔗 Leggi su Lanazione.it
