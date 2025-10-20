Così l' Intelligenza artificiale rivoluziona il settore delle pulizie

Dalla gestione del personale al corretto dosaggio dei prodotti, dalle attrezzature robotizzate fino alla strutturazione di corsi di formazione. Anche nel settore delle pulizie, che oggi ha superato i sette miliardi di euro di fatturato in Italia, l'Intelligenza artificiale gioca un ruolo importante per l'efficientamento dei processi e la gestione del lavoro. Fra le prime aziende a sperimentare con successo l'utilizzo dell'Ia c'è la Vivenda spa, l'azienda del Consorzio La Cascina leader nei settori della ristorazione collettiva e del global service. Nelle strategie aziendali di crescita la nuova frontiera tecnologica è stata sviluppata di pari passo con gli importanti investimenti messi sul piatto per l'acquisizione di attrezzature moderne, a bassissimo impatto energetico e idrico, in grado di ottimizzare tutte le fasi di lavoro con il conseguente minor consumo di prodotti ecolabel. 🔗 Leggi su Iltempo.it

