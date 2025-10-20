Così i rifiuti tornano a vivere nelle mani degli studenti | i vincitori del progetto Differenziamoci

Ternitoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sala Interamna della sede Asm Terni ha ospitato questa mattina, 20 ottobre, la cerimonia di premiazione del concorso legato al progetto didattico di educazione ambientale “Differenziamoci”, che prevedeva la realizzazione di lavori con materiale di riciclo. L’iniziativa, ideata da Asm Terni e. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

