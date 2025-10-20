Cos’è il Libretto Supersmart?
Il Libretto Supersmart è un prodotto collegato al Libretto Postale Smart, pensato per chi desidera accantonare somme di denaro per periodi definiti, usufruendo di un tasso di interesse più alto L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it
Argomenti simili trattati di recente
Deposito Poste: conviene davvero il Supersmart Premium? • Risparmio senza pensieri con Poste: il Supersmart Premium premia i titolari di Libretto Smart con interessi vantaggiosi e gestione semplice. Il post Deposito Poste: conviene davvero il Supersma… h - X Vai su X
Con Deposito Supersmart Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo Libretto Smart del 2% annuo lordo, alla scadenza dei 366 giorni. https://buonielibretti.poste.it/depositi-supersmart/deposito-supersmart-premium/ #PosteItaliane Gruppo Cas - facebook.com Vai su Facebook
Libretto postale, nuove offerte Smart con tassi del 2% per 180 giorni - Fino a un po’ di tempo fa si chiamavano offerte Supersmart mentre ora hanno preso il nome di Depositi Supersmart. Da quifinanza.it
Continuano le offerte supersmart di Poste Italiane per i titolari di libretti di risparmio - Poste Italiane ha lanciato tre nuove offerte dedicate ai titolari un libretto di risparmio Smart, lo strumento di deposito destinato alle persone fisiche maggiorenni che permette di gestire in maniera ... Segnala lettera43.it
Poste Italiane, conosci il Deposito Supersmart? I rendimenti sono altissimi, in un solo anno guadagni tanto - Rendimenti altissimi in un solo anno, guadagni molto con quasi zero rischi: perché devi conoscere il Deposito Supersmart di Poste Italiane. Si legge su msn.com