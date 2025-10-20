Cos’è il Donbass la regione contesa da Russia e Ucraina che sarà una delle chiavi del vertice di Budapest

Il Donbass, regione industriale dell’Ucraina orientale, è il teatro di uno dei conflitti più complessi del XXI secolo in Europa. Quello che molti conoscono come parte dell’invasione russa dell’Ucraina del 2022 affonda in realtà le sue radici nell’aprile 2014, quando questa zona strategica divenne l’epicentro di tensioni geopolitiche, scontri militari e aspirazioni secessioniste che hanno ridisegnato gli equilibri dell’Europa orientale. La guerra del Donbass è iniziata ufficialmente il 6 aprile 2014, in un contesto di forte instabilità politica seguito alla rivoluzione ucraina di Euromaidan e all’annessione russa della Crimea. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Cos’è il Donbass la regione contesa da Russia e Ucraina che sarà una delle chiavi del vertice di Budapest

No, peggio. Il Donbass è la regione con più risorse naturali ad alto valore dell'Ucraina, senza considerare la privazione dello strategico mare d'Azov e della Crimea per la proiezione di potenza navale nel mar Nero. - X Vai su X

Il riassunto della giornata di ieri in questo breve video: dei 54mila abitanti che Druzhkivka (regione del Donbass) contava prima dell'inizio della guerra oggi ne rimangono pochissimi e stanno preparandosi le loro cose per evacuare…se non di può far capire la - facebook.com Vai su Facebook

