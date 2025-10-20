Cosa vuol fare Stellantis in Italia? La promessa del ceo Filosa ai sindacati | 400 assunzioni per la 500 ibrida a Mirafiori
«Faremo 400 assunzioni per lo stabilimento di Mirafiori per sostenere lo sviluppo produttivo della nuova Fiat 500 ibrida con l’avvio del secondo turno a partire dal mese di febbraio del prossimo anno». È quanto annunciato dall’amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, ai sindacati metalmeccanici nel corso dell’incontro di oggi, 20 ottobre, tenutosi al Centro Stile Fiat di Torino. Le assunzioni annunciate, ha precisato Filosa, « si aggiungono a quelle già fatte nei mesi scorsi nell’ingegneria di Mirafiori e ad Atessa. Non è abbastanza, ma quello che posso dirvi è che è tutto quello che potevamo fare considerato il contesto». 🔗 Leggi su Open.online
