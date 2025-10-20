Cosa succederà a Harry e Meghan ora che il principe Andrea ha rinunciato ai titoli reali

Con la revoca dei titoli reali al principe Andrea, si aprono nuovi scenari anche sul futuro di Harry e Meghan all'interno della royal family.

