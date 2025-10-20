Cosa sono i nitazeni la nuova famiglia di droghe più potenti del Fentanyl | c' è il primo morto in Italia

Un nuovo tipo di droga ha causato il primo morto in Italia a causa del suo consumo. Succede a Brunico, in Alto Adige: un uomo di 30 anni è morto per overdose di nitazeni. Il suo decesso risale al 2024 ma il decesso è trapelato solo adesso. Il procuratore di Bolzano, Axel Bisignano, ha parlato di. 🔗 Leggi su Today.it

