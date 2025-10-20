Cosa sono gli onsen le sorgenti termali giapponesi dove bisogna essere nudi per entrare

Fanpage.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli onsen giapponesi sono sorgenti termali naturali dove ci si immerge nudi, rispettando regole precise e un silenzio condiviso. Si tratta di un rituale di purificazione e relax, parte della cultura del Giappone. Tra montagne, boschi e acque fumanti, queste sorgenti termali offrono un'esperienza unica tra calma e natura. 🔗 Leggi su Fanpage.it

