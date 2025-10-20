Cosa significa quando il criceto dorme sulla ruota | perché lo fa e quando è un segnale di stress

Se il criceto dorme nella suo ruota, spesso lo fa perché la considera un posto sicuro. A volte però può essere anche un segnale di stress, di problemi di salute o della mancanza di un rifugio più adatto a sicuro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Cosa significa quando il criceto dorme sulla ruota: perché lo fa e quando è un segnale di stress - Cosa non va nel criceto quando dorme nella ruota Tra le cause più comuni ci sono malattie respiratorie o infezioni, ma anche stress ambientale dovuto a rumori forti, spaventi o alla presenza di altri ... Da fanpage.it

Perché il criceto squittisce insistentemente (anche mentre dorme) - I criceti sono roditori molto vivaci e attivi e, come tanti altri mammiferi, comunicano in tanti molti modi differenti, tra cui le vocalizzazioni. Riporta fanpage.it