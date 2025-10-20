Cosa significa quando il criceto dorme sulla ruota | perché lo fa e quando è un segnale di stress

Fanpage.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se il criceto dorme nella suo ruota, spesso lo fa perché la considera un posto sicuro. A volte però può essere anche un segnale di stress, di problemi di salute o della mancanza di un rifugio più adatto a sicuro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

