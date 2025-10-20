Cosa insegna l’attacco ransomware che ha paralizzato il più grande birrificio del Giappone
Il colosso nipponico della birra Asahi Group ha interrotto le attività in 30 stabilimenti nazionali a causa di un attacco informatico e dopo 10 giorni ha solo parzialmente ripreso la produzione in patria. Il cyber crimine impatta sull’economia reale e difendersi è questione di. 🔗 Leggi su Repubblica.it
