Cosa dicono in giro Michelle Hunziker nuova indiscrezione sulla vita privata

Negli ultimi mesi Michelle Hunziker è tornata al centro dell’attenzione mediatica, non tanto per la sua carriera televisiva, quanto per la sua vita sentimentale. La conduttrice svizzera, tra i volti più amati della televisione italiana, aveva infatti ritrovato il sorriso accanto a un manager e imprenditore, cugino dell’ attuale compagno di Chiara Ferragni. La loro relazione, inizialmente avvolta dalla riservatezza, era stata confermata solo dopo che la coppia era stata più volte sorpresa insieme, tra vacanze romantiche e momenti di complicità in pubblico. A rompere il silenzio sulla storia era stata proprio Michelle, poche settimane fa, durante un’intervista a Verissimo con Silvia Toffanin. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it