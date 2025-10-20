Cosa cambia al parcheggio Staveco di Bologna? Entrate e posti auto

Bologna, 20 ottobre 2025 – Riapre il parcheggio Staveco e qualche timido automobilista si avvicina già all’ex caserma militare alle 12, in concomitanza del taglio del nastro. Una mossa con cui il Comune mira anche a “ fluidificare il traffico sui viali ”, oltre che a dare nuova linfa per i posti auto in città: alla Staveco dopo i lavori passano da 180 a poco più di 300. Due entrate evita code. Il cantiere era partito un anno fa, a novembre 2024, con il parcheggio completamente chiuso da febbraio: “Siamo molto contenti di questa inaugurazione: potenziamo l’offerta di sosta nella parte sud della città, cioè quella più in difficoltà sui parcheggi”, sottolinea Michele Campaniello, assessore alla Mobilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

