Cortona torna la Camminata fra gli olivi | domenica 26 ottobre da Santa Maria Nuova al Sodo
Arezzo, 20 ottobre 2025 – Tradizionale appuntamento per celebrare la stagione della raccolta delle olive. Torna domenica 26 ottobre la «Camminata fra gli olivi», appuntamento che si tiene in tutte le realtà che aderiscono alle «Città dell’Olio». È la nuova edizione dell’iniziativa che riscuote sempre un bel successo di partecipazione. L’appuntamento è alle 9,30 alla chiesa di Santa Maria Nuova, la destinazione è il Frantoio Brini che si trova in località Il Sodo. Il percorso ha una durata di circa 90 minuti, con una difficoltà media, per partecipare occorre telefonare allo 0575637274. La partecipazione è gratuita e la conclusione della camminata prevede una degustazione di bruschetta con olio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
