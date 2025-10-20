Corto circuito nella casa disabitata Quattro ore per domare le fiamme
Due incendi hanno tenuto occupato con tanto lavoro i Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena. Alle ore 4.10 di ieri mattina, otto squadre dei distaccamenti di Bagno di Romagna, Cesena e della sede centrale di Forlì sono intervenute in via Manzelli a Mercato Saraceno per l’incendio scoppiato in un casolare abbandonato e disabitato da molti anni. I Vigili del Fuoco hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme con difficoltose operazioni per avere ragione delle fiamme e domarle, riuscendoci alle 8. Poi sono iniziate le operazioni di bonifica e una squadra è rimasta sul posto anche per cercare di capire l’origine dell’incendio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
? CORTO CIRCUITO IN UFFICIO, PANICO IN PALAZZO A CATANIA | Sgomberato intero edificio, intervento vigili e polizia leggi --> https://www.teleone.it/2025/10/18/corto-circuito-in-ufficio-scoppia-incendio-intervento-dei-vigili-a-catania-palazzo-sgomberato - facebook.com Vai su Facebook
Corto Circuito: giovedì 16 ottobre alla Biblioteca Rodari - Borgo Santa Maria di Pesaro parte un ciclo di incontri https://marcheinfinite.com/2025/10/14/corto-circuito-giovedi-16-ottobre-alla-biblioteca-rodari-borgo-santa-maria-di-pesaro-parte-un-ciclo-di-incontri/ - X Vai su X
Crolla una casa disabitata a Polcenigo, i vigili cercano con i cani che nessuno sia rimasto intrappolato tra le macerie VIDEO - POLCENIGO (PORDENONE) – È crollata questa mattina, venerdì 29 agosto, una parte di una casa a Mezzomonte, frazione di Polcenigo, in provincia di Pordenone. Lo riporta ilgazzettino.it
Crolla una casa disabitata, le macerie passate al setaccio dai vigili del fuoco con i cani per verificare che nessuno sia rimasto intrappolato - POLCENIGO (PORDENONE) – È crollata questa mattina, venerdì 29 agosto, una parte di una casa a Mezzomonte, frazione di Polcenigo, in provincia di Pordenone. Da ilgazzettino.it
Montelparo, scoppia l'incendio della casa terremotata e disabitata: giallo sulle cause, l'ombra del dolo - I carabinieri indagano sull'incendio scoppiato questa notte in una casa terremotata e disabitata a Montelparo: al momento non è escluso che le cause possano essere dolose. Da corriereadriatico.it