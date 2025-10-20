corto circuito nella casa disabitata quattro ore per domare le fiamme

Due incendi hanno tenuto occupato con tanto lavoro i Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena. Alle ore 4.10 di ieri mattina, otto squadre dei distaccamenti di Bagno di Romagna, Cesena e della sede centrale di Forlì sono intervenute in via Manzelli a Mercato Saraceno per l’incendio scoppiato in un casolare abbandonato e disabitato da molti anni. I Vigili del Fuoco hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme con difficoltose operazioni per avere ragione delle fiamme e domarle, riuscendoci alle 8. Poi sono iniziate le operazioni di bonifica e una squadra è rimasta sul posto anche per cercare di capire l’origine dell’incendio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

