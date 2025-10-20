Corsi di formazione fantasma con i soldi del Pnrr frode fiscale da oltre 140mila euro

Frode fiscale da oltre 140mila euro con corsi fantasma, finanziati dal Pnrr, per ottenere crediti d'imposta. Nel mirino della Guardia di finanza di Viterbo è finito il legale rappresentante di una società operante in provincia nel settore della fabbricazione di articoli da viaggio, borse e. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

