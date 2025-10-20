Corsa su strada | ecco tutti i campioni provinciali di staffetta
Il 17° Trofeo del Magnan, organizzato dalla Sportiva Lanzada sabato 18 ottobre, ha assegnato i titoli provinciali giovanili di corsa su strada a staffetta, dopo che i titoli assoluti e master erano stati assegnati alla Staffetta di primavera a Cosio Valtellino.Nelle Esordienti 10, al primo cambio. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
