Corsa dell' olio a Reggello

Sarà un’edizione davvero speciale, quella del prossimo 1 novembre per la Corsa dell’Olio - I Quattro Frantoi, perché la classica toscana d’Ognissanti festeggia il suo cinquantennale. Un traguardo davvero straordinario e rarissimo per ogni evento sportivo, non solamente nel mondo del podismo. Per. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Batignano ieri ha ospitato "La Batignanese" patrocinato dal Comune di Grosseto, un cicloraduno non competitivo per bici da corsa e montagna che ha visto scambi generazionali di ciclisti e non, con centinaio di partecipanti coinvolti con le bellezze storiche e - facebook.com Vai su Facebook

Corsa dell’olio a Reggello, le foto della 49esima edizione - Reggello (Firenze), 1 novembre 2024 – La 49ª Corsa dell’Olio, organizzata con passione dal Gruppo Podisti Resco 1909 ASD e patrocinata dall’Amministrazione Comunale, è una manifestazione che unisce ... Secondo lanazione.it

Olio extravergine d’oliva, a Reggello entra nel vivo la rassegna - Firenze, 1 novembre 2024 – Entra nel vivo la rassegna dell'olio extravergine d'oliva di Reggello, che quest’anno giunge alla sua 51esima edizione. Si legge su lanazione.it

Nasce a Reggello il Piccolo museo dell’olio e del territorio - Un Museo che racconta la storia della coltivazione delle olive e della produzione dell’olio, che racconta le trasformazioni della Fattoria dei Graffi e si ... gonews.it scrive