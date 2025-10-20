Montecatini Terme, 20 ottobre 2025 – Il sole ha accompagnato ieri pomeriggio la tradizionale corsa dei camerieri degli studenti-atleti dell’alberghiero Martini. Attenzione: non di corsa, ma a passo svelto. Un evento organizzato dall’associazione Incanto Liberty in collaborazione con l’alberghiero Martini e la social media Tv Televisium. In piazza del Popolo, dove il circuito è stato ridotto alla sola parte pedonale, c’erano almeno cinquecento persone a seguire l’affascinante gara che ricorda quella parigina. Sul vassoio, un gambero flambato del Porticciolo di Mobilpesca, il caffè New York e l’acqua Tonica di Montecatini Terme prodotta dall’azienda Chiordi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Corsa dei camerieri, sfida degli studenti atleti