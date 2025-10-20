Corruzione | condannati Sergio Bava Antonio Marcone e Roberto Albertinelli
Si conclude con tre patteggiamenti la vicenda giudiziaria della Valcart di Rogno, azienda specializzata in gestione di rifiuti finita nel mirino di un'inchiesta della Guardia di Finanza di Brescia, coordinata dalla pm Marzia Aliatis della Procura di Brescia e poi per competenza passata alla. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
