Corruzione al centro del dibattito | ucraini e media contro la stagnazione di Zelensky

It.insideover.com | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo le proteste di piazza della scorsa estate, in Ucraina si torna a parlare del tema corruzione. A luglio, migliaia di ucraini erano scesi in piazza nelle prime grandi proteste dall’invasione russa del 2022, contro un disegno di legge che subordinava le due agenzie anti-corruzione NABU ( National Anti-Corruption Bureau of Ukraine ) e la SAPO ( Specialized Anti-Corruption Prosecutor’s Office ) Procuratore Generale (nominato dal Parlamento e controllato dal governo), di fatto mettendo seriamente a rischio la loro indipendenza. Inizialmente, Zelensky firmò la controversa norma, ma la reazione dell’opinione pubblica e le pressioni dell’Ue hanno costretto il leader ucraino a un rapido dietrofront. 🔗 Leggi su It.insideover.com

