CorriAdmo fa il pieno Marea azzurra a Piediripa | La donazione restituisce la speranza

Quasi mille persone hanno corso per Admo. Ieri mattina a Piediripa l'associazione per la donazione del midollo osseo ha sensibilizzato i tantissimi presenti al centro commerciale Valdichienti, che ha collaborato all'iniziativa con Banca Macerata, distribuendo magliette e raccogliendo fondi. A testimoniare cosa significhi in concreto la donazione sono state due giovani donne. La 20enne Sofia Penza, di Corriodonia, si era iscritta un anno fa: "Ho donato il sangue per l'Avis e, dopo una settimana, è stata trovata una compatibilità per midollo, quindi due mesi fa ho fatto l'intervento" ha raccontato.

