Nel cielo, un tempo simbolo di lusso e audacia architettonica, ora si staglia un monito di fragilità. La torre, una scultura di vetro e cemento che ha ridefinito l’orizzonte urbano, sta silenziosamente cedendo. Quello che fu un sogno di ingegneria estrema, spinto al limite del possibile, oggi mostra i segni di una precoce usura. Crepe invisibili si sono trasformate in fratture nella facciata, e frammenti di cemento si staccano da quello che fu il vanto di una nuova era edilizia. L’edificio, popolato da élite globali, vibra in modo anomalo sotto la forza del vento, intrappolando i suoi ricchi inquilini tra l’altezza vertiginosa e il timore che il loro investimento, milionario e imponente, possa diventare in un futuro non troppo lontano, inabitabile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - "Correte, sta crollando". Paura in città, l'enorme grattacielo si sta sgretolando. È allarme