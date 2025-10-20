Corpo | lirismo nordico e pulsazioni del Sud a Jazz Area Metropolitana 26 ottobre 2025
Prosegue il viaggio musicale di Jazz Area Metropolitana, la rassegna diretta da Nicola Fazzini che da nove anni porta il jazz nei luoghi più suggestivi della Riviera del Brenta e del Miranese. Domenica 26 ottobre alle ore 18.00, nello spazio di Castellantico 15 a Mirano, arriva Corpo, una delle formazioni più longeve e apprezzate del jazz europeo, guidata dal sassofonista e compositore Mikael Godée. Il quintetto svedese intreccia lirismo nordico, percussioni africane e ritmi del Sud America, in un equilibrio raro tra scrittura e improvvisazione, melodia e ritmo. Un viaggio musicale tra continenti, culture e nuove contaminazioni, ecco Corpo: lirismo nordico e pulsazioni del Sud per Jazz area Metropolitana. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com
