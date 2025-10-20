Prosegue il viaggio musicale di Jazz Area Metropolitana, la rassegna diretta da Nicola Fazzini che da nove anni porta il jazz nei luoghi più suggestivi della Riviera del Brenta e del Miranese. Domenica 26 ottobre alle ore 18.00, nello spazio di Castellantico 15 a Mirano, arriva Corpo, una delle formazioni più longeve e apprezzate del jazz europeo, guidata dal sassofonista e compositore Mikael Godée. Il quintetto svedese intreccia lirismo nordico, percussioni africane e ritmi del Sud America, in un equilibrio raro tra scrittura e improvvisazione, melodia e ritmo. Un viaggio musicale tra continenti, culture e nuove contaminazioni, ecco Corpo: lirismo nordico e pulsazioni del Sud per Jazz area Metropolitana. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - Corpo: lirismo nordico e pulsazioni del Sud a Jazz Area Metropolitana, 26 ottobre 2025