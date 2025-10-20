Coriano disegna il suo futuro | ultimo incontro pubblico per il nuovo Pug a Cerasolo Ausa

Riminitoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo settimane di incontri, ascolto e confronto nelle diverse frazioni, il percorso partecipativo del nuovo Piano urbanistico generale (Pug) arriva alla sua tappa conclusiva: lunedì 20 ottobre, alle ore 20,30, presso il bar Potitos di Cerasolo (via Ausa 70S). Un appuntamento pensato come un. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

coriano disegna suo futuroCoriano disegna il suo futuro: ultimo incontro pubblico per il nuovo PUG a Cerasolo Ausa - Dopo settimane di incontri, ascolto e confronto nelle diverse frazioni, il percorso partecipativo del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG) arriva alla sua tappa conclusiva: lunedì 20 ottobre alle ... Da altarimini.it

Cerca Video su questo argomento: Coriano Disegna Suo Futuro