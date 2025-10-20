Coriano disegna il suo futuro | ultimo incontro pubblico per il nuovo Pug a Cerasolo Ausa
Dopo settimane di incontri, ascolto e confronto nelle diverse frazioni, il percorso partecipativo del nuovo Piano urbanistico generale (Pug) arriva alla sua tappa conclusiva: lunedì 20 ottobre, alle ore 20,30, presso il bar Potitos di Cerasolo (via Ausa 70S). Un appuntamento pensato come un. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Coriano disegna il suo futuro insieme ai cittadini: avanti con il percorso del nuovo PUG Dopo la prima assemblea pubblica di presentazione del Piano Urbanistico Generale (PUG), svoltasi lo scorso 19 settembre al Teatro CorTe di Coriano, ieri sera – lunedì 6 - facebook.com Vai su Facebook
Coriano disegna il suo futuro: ultimo incontro pubblico per il nuovo PUG a Cerasolo Ausa - Dopo settimane di incontri, ascolto e confronto nelle diverse frazioni, il percorso partecipativo del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG) arriva alla sua tappa conclusiva: lunedì 20 ottobre alle ... Da altarimini.it