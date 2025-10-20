Coriano aderisce al progetto Mettiamo radici per il futuro distribuzione gratuita di piante forestali
Anche quest’anno il Comune di Coriano aderisce al progetto regionale “Mettiamo radici per il futuro”, promosso dalla Regione Emilia-Romagna, che mette gratuitamente a disposizione dei cittadini piante forestali da mettere a dimora. L’iniziativa, sostenuta dall’assessorato all’Ambiente e alla. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
