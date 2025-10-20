Coppa del Mondo sci alpino Soelden 2025 | programma orari tv streaming
Ci siamo! Scatta ufficialmente la nuova stagione della Coppa del Mondo di sci alpino. Come tradizione, anche per quanto riguarda l’edizione 2025-2026, scatterà dal ghiacciaio del Rettenbach per il consueto gigante di Soelden. Sulle nevi austriache ci sarà il primo impegno di una annata che, ovviamente, sarà dominata dai Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina anche se la Coppa del Mondo, come al solito, non sarà snobbata da nessuno. Anzi, in queste occasioni le sorprese potrebbero non mancare. Quale sarà il programma del weekend austriaco? Nella giornata di sabato 25 ottobre si inizierà con la gara femminile, mentre domenica 26 ottobre toccherà agli uomini. 🔗 Leggi su Oasport.it
