Coppa Davis tifosi azzurri a bocca asciutta | Sinner diserta Alcaraz risponde presente Musetti leader dell’Italia a Bologna

Sinner diserta, Alcaraz presenzia: non possiamo non dirci turbati dalla cosa. Ma tant’è: dal 18 al 23 novembre, a Bologna, alle Final 8 di Coppa Davis, non ci sarà Jannik Sinner in maglia azzurra. In compenso illumineranno la “SuperTennis Arena” di Bologna Fiere il numero uno del mondo, Carlos Alcaraz, convocato dalla Spagna. Il numero tre del ranking Atp, Alexander Zverev, che difenderà i colori della Germania. E il toscano Lorenzo Musetti, numero 8 della classifica internazionale e, a questo punto, leader del Team Italia. Coppa Davis, Sinner non sarà in maglia azzurra, Alcaraz invece gareggerà. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Coppa Davis, tifosi azzurri a bocca asciutta: Sinner diserta, Alcaraz risponde presente. Musetti leader dell’Italia a Bologna

