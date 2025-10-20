Coppa Davis Sinner non parteciperà | Rinunciare è stata una scelta difficile

Jannik Sinner non ha dato la sua disponibilità per la Coppa Davis del 2025. Il torneo si svolgerà quest’anno alla SuperTennis Arena di Bologna Fiere dal 18 al 23 novembre e vedrà scendere in campo un quintetto azzurro che mancherà però del suo diamante più prezioso. “La Coppa Davis è, e resterà, sempre casa sua e . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Coppa Davis, Sinner non parteciperà: “Rinunciare è stata una scelta difficile”

