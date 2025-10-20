Coppa Davis Sinner fuori dalla lista di Volandri
Il capitano azzurro ha diramato la prima lista dei convocati, in cui Jannik non compare. Le scelte definitive arriveranno solo una settimana prima e la sua partecipazione dipenderà dall’andamento delle Finals. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Jannik ha vinto già 7 titoli nei tornei ufficiali indoor L’ultima sconfitta al coperto risale alla finale delle Atp Finals di Torino del 2023 contro Novak Djokovic Considerando anche le partite di Coppa Davis, Sinner è in striscia aperta da 16 partite - facebook.com Vai su Facebook
Sinner: "Coppa Davis? Non ho ancora deciso se giocarla" #SkySport #SkyTennis - X Vai su X
Jannik Sinner salta le finali di Coppa Davis con l’Italia: “Non ha dato la sua disponibilità” - Il numero due al mondo non figura tra i convocati dell'Italia per le Finals di Coppa Davis in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre ... Secondo fanpage.it
Sinner non parteciperà alla Coppa Davis, l'annuncio di Volandri: ecco gli azzurri convocati - Le fasi finali della Coppa Davis si avvicinano ma la notizia fresca è che nell'Italia non ci sarà Jannik Sinner. Lo riporta msn.com
Coppa Davis - Niente Finals per Jannik Sinner: tutti i convocati di Filippo Volandri - L'Italia ha sciolto le riserve e comunicato i convocati ufficiali per le Finals di Coppa Davis in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre. Da tennisworlditalia.com