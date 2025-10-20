Coppa Davis Sinner fuori dalla lista di Volandri

Gazzetta.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il capitano azzurro ha diramato la prima lista dei convocati, in cui Jannik non compare. Le scelte definitive arriveranno solo una settimana prima e la sua partecipazione dipenderà dall’andamento delle Finals. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

coppa davis sinner fuori dalla lista di volandri

© Gazzetta.it - Coppa Davis, Sinner fuori dalla lista di Volandri

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

coppa davis sinner fuoriJannik Sinner salta le finali di Coppa Davis con l’Italia: “Non ha dato la sua disponibilità” - Il numero due al mondo non figura tra i convocati dell'Italia per le Finals di Coppa Davis in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre ... Secondo fanpage.it

coppa davis sinner fuoriSinner non parteciperà alla Coppa Davis, l'annuncio di Volandri: ecco gli azzurri convocati - Le fasi finali della Coppa Davis si avvicinano ma la notizia fresca è che nell'Italia non ci sarà Jannik Sinner. Lo riporta msn.com

coppa davis sinner fuoriCoppa Davis - Niente Finals per Jannik Sinner: tutti i convocati di Filippo Volandri - L'Italia ha sciolto le riserve e comunicato i convocati ufficiali per le Finals di Coppa Davis in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre. Da tennisworlditalia.com

Cerca Video su questo argomento: Coppa Davis Sinner Fuori