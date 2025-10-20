Coppa Davis non c' è Sinner Volandri | Jannik non ha dato la disponibilità per il 2025

Gazzetta.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il numero 2 fuori dalla prima lista dei convocati. Il capitano azzurro: "La Davis rimane casa sua, son sicuro che tornerà presto". Il quintetto azzurro: Berrettini, Bolelli, Cobolli, Musetti, Vavassori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

