Coppa Davis non c’è Sinner ma torna Berrettini | i convocati di Volandri per le Finals
(Adnkronos) – Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Sono questi i convocati del capitano dell'Italia Filippo Volandri per le Finals di Coppa Davis in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre. "Con i nostri ragazzi azzurri abbiamo costruito i successi del recente passato sullo spirito di squadra e sulla . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Altre letture consigliate
Le parole di Filippo Volandri sulle convocazioni di Davis Cup, riportate da @SuperTennisTv: “Jannik Sinner non ha dato la sua disponibilità per il 2025. La Coppa Davis è, e resterà, sempre casa sua e sono certo che Jannik tornerà presto a far parte della squ - X Vai su X
Jannik ha vinto già 7 titoli nei tornei ufficiali indoor L’ultima sconfitta al coperto risale alla finale delle Atp Finals di Torino del 2023 contro Novak Djokovic Considerando anche le partite di Coppa Davis, Sinner è in striscia aperta da 16 partite - facebook.com Vai su Facebook
Quest’anno Jannik Sinner non giocherà con l’Italia le finali di Coppa Davis di tennis - Jannik Sinner non giocherà con la Nazionale italiana le finali di Coppa Davis di tennis in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre (a cui partecipano otto squadre). Scrive ilpost.it
Coppa Davis, Jannik Sinner rinuncia alle Final Eight - Bologna è pronta ad abbracciare nuovamente la Coppa Davis, questa volta ospitandone la fase finale. Riporta msn.com
Sinner non va in Coppa Davis. Volandri: “Non ha dato la sua disponibilità” - L’ufficialità della decisione del numero due al mondo è stata comunicata dal capitano dell’Italia di Coppa Davis, Filippo Volandri, nel diramare le convocaz ... Lo riporta dire.it