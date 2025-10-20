Coppa Davis non c’è Sinner ma torna Berrettini | i convocati di Volandri per le Finals

Periodicodaily.com | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Sono questi i convocati del capitano dell'Italia Filippo Volandri per le Finals di Coppa Davis in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre. "Con i nostri ragazzi azzurri abbiamo costruito i successi del recente passato sullo spirito di squadra e sulla . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Altre letture consigliate

coppa davis c8217232 sinnerQuest’anno Jannik Sinner non giocherà con l’Italia le finali di Coppa Davis di tennis - Jannik Sinner non giocherà con la Nazionale italiana le finali di Coppa Davis di tennis in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre (a cui partecipano otto squadre). Scrive ilpost.it

coppa davis c8217232 sinnerCoppa Davis, Jannik Sinner rinuncia alle Final Eight - Bologna è pronta ad abbracciare nuovamente la Coppa Davis, questa volta ospitandone la fase finale. Riporta msn.com

coppa davis c8217232 sinnerSinner non va in Coppa Davis. Volandri: “Non ha dato la sua disponibilità” - L’ufficialità della decisione del numero due al mondo è stata comunicata dal capitano dell’Italia di Coppa Davis, Filippo Volandri, nel diramare le convocaz ... Lo riporta dire.it

Cerca Video su questo argomento: Coppa Davis C8217232 Sinner