Coppa Davis Italia alle Final 8 di Bologna senza Sinner

Ilgiornaleditalia.it | 20 ott 2025

Il ct azzurro Volandri convoca Musetti, Cobolli, Berrettini, Bolelli e Vavassori. ROMA - Bologna è pronta ad abbracciare nuovamente la Coppa Davis, questa volta ospitandone la fase finale. Alla "SuperTennis Arena" di BolognaFiere, dal 18 al 23 novembre, la Davis Cup Final 8 2025 vedrà gli azzurri di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Coppa Davis, Italia alle Final 8 di Bologna senza Sinner

