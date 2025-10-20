Coppa Davis 2025 non c’è Sinner ma torna Berrettini | i convocati azzurri per le Final Eight di Bologna

Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Sono questi i convocati del capitano dell’Italia Filippo Volandri per le Finals di Coppa Davis in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre. “Con i nostri ragazzi azzurri abbiamo costruito i successi del recente passato sullo spirito di squadra e sulla fiducia reciproca – dice Volandri -. Una fiducia che si basa sul lavoro e sulla disponibilità costante di ognuno di loro verso gli altri. Per questo siamo convinti che il gruppo si ritroverà a Bologna con una motivazione ancora più forte verso il raggiungimento di un obiettivo storico da regalare al collettivo e ai nostri tifosi”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it