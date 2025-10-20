Coppa Davis 2025 i convocati dell’Italia Ufficiale la rinuncia di Jannik Sinner
Filippo Volandri sceglie i cinque azzurri per le Finali di Coppa Davis 2025 di tennis: a Bologna l’Italia giocherà nei quarti di finale contro l’Austria mercoledì 19 novembre alle 16.00, poi nell’eventuale semifinale venerdì 21 alle 16.00 contro la vincente di Francia-Belgio ed infine l’ultimo atto si terrà domenica 23 alle 15.00. Il capitano dell’Italia sceglie Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori: non c’è Jannik Sinner, che non ha dato la propria disponibilità a giocare la manifestazione con la maglia dell’Italia. Va sottolineato anche che possono essere modificati fino a tre nomi di questo elenco entro le ore 11. 🔗 Leggi su Oasport.it
Le parole di Filippo Volandri sulle convocazioni di Davis Cup, riportate da @SuperTennisTv: "Jannik Sinner non ha dato la sua disponibilità per il 2025. La Coppa Davis è, e resterà, sempre casa sua e sono certo che Jannik tornerà presto a far parte della squ
Jannik ha vinto già 7 titoli nei tornei ufficiali indoor L'ultima sconfitta al coperto risale alla finale delle Atp Finals di Torino del 2023 contro Novak Djokovic Considerando anche le partite di Coppa Davis, Sinner è in striscia aperta da 16 partite
