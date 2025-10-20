Coppa Davis 2025 i convocati dell’Austria | scopriamo gli avversari dell’Italia
L’Italia sogna uno storico tris in Coppa Davis. Dopo i trionfi del 2023 e 2024, la squadra capitanata da Filippo Volandri va a caccia del terzo titolo consecutivo, sfruttando anche la possibilità di giocare in casa a Bologna. L’avversaria degli azzurri al primo turno sarà l’Austria, che un po’ a sorpresa è riuscita a raggiungere addirittura la Final Eight, battendo prima per 4-0 la Finlandia e poi per 3-2 l’Ungheria a Debrecen. Il protagonista indiscusso del trionfo in terra magiara è stato Jurij Rodionov, capace di battere nei due singolari disputati prima Fabian Marozsan e poi Marton Fucsovics nel quinto e decisivo match. 🔗 Leggi su Oasport.it
