Carlos Alcaraz ha messo nel mirino la Coppa Davis 2025. Il numero uno del mondo risulta tra i convocati della Spagna per la Final Eight della competizione mondiale a squadre che si disputerà a Bologna dal 18 al 23 novembre. I l capitano David Ferrer potrà contare dunque sul suo miglior giocatore, che vuole riportare il titolo in Spagna dopo l’ultimo conquistato nel 2019 in casa Malaga, nel primo anno con il format della Davis completamente rivoluzionato. Oltre ad Alcaraz, David Ferrer ha deciso di convocare anche Jaume Munar, Pedro Martinez e Marcel Granollers, che giocherà in doppio e quasi sicuramente in coppia con Alcaraz. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Coppa Davis 2025, i convocati della Spagna: c’è Carlos Alcaraz