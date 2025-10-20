Coppa Davis 2025 i convocati della Spagna | c’è Carlos Alcaraz
Carlos Alcaraz ha messo nel mirino la Coppa Davis 2025. Il numero uno del mondo risulta tra i convocati della Spagna per la Final Eight della competizione mondiale a squadre che si disputerà a Bologna dal 18 al 23 novembre. I l capitano David Ferrer potrà contare dunque sul suo miglior giocatore, che vuole riportare il titolo in Spagna dopo l’ultimo conquistato nel 2019 in casa Malaga, nel primo anno con il format della Davis completamente rivoluzionato. Oltre ad Alcaraz, David Ferrer ha deciso di convocare anche Jaume Munar, Pedro Martinez e Marcel Granollers, che giocherà in doppio e quasi sicuramente in coppia con Alcaraz. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
Jannik ha vinto già 7 titoli nei tornei ufficiali indoor L’ultima sconfitta al coperto risale alla finale delle Atp Finals di Torino del 2023 contro Novak Djokovic Considerando anche le partite di Coppa Davis, Sinner è in striscia aperta da 16 partite - facebook.com Vai su Facebook
Sinner: "Coppa Davis? Non ho ancora deciso se giocarla" #SkySport #SkyTennis - X Vai su X
Coppa Davis 2025, i convocati della Spagna: c’è Carlos Alcaraz - Il numero uno del mondo risulta tra i convocati della Spagna per la Final Eight della competizione ... Segnala oasport.it
Quale Italia per la Coppa Davis? Effetto domino Sinner, Berrettini in bilico, Darderi merita una chance? - Dal 18 al 23 novembre a Bologna otto compagini si sfideranno per contendersi l'ambita Insalatiera. Si legge su oasport.it
Coppa Davis, è ufficiale: tifosi italiani in delirio - Per gli appassionati di tennis è una grandissima notizia ... tennisfever.it scrive