Coppa Davis 2025 | i convocati della Germania A sorpresa c’è anche Zverev!
Ci sarà anche Alexander Zverev a Bologna per le Finals della Coppa Davis 2025. La Germania schiererà dunque il suo numero uno del mondo, che torna a vestire la maglia della propria nazionale, provando a riportare un titolo che manca al tennis tedesco addirittura dal 1993, anno della finale vinta per 4-1 contro l’Australia con un formidabile Michael Stich. La Germania si presenterà a Bologna con una formazione decisamente competitiva. Chiaramente la presenza di Zverev cambia ovviamente tutti gli scenari, visto che il secondo singolarista Jan-Lennard Struff che parte in vantaggio nella scelta rispetto a Yannick Hanfmann. 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Jannik ha vinto già 7 titoli nei tornei ufficiali indoor L’ultima sconfitta al coperto risale alla finale delle Atp Finals di Torino del 2023 contro Novak Djokovic Considerando anche le partite di Coppa Davis, Sinner è in striscia aperta da 16 partite - facebook.com Vai su Facebook
Sinner: "Coppa Davis? Non ho ancora deciso se giocarla" #SkySport #SkyTennis - X Vai su X
Coppa Davis 2025, i convocati dell’Austria: scopriamo gli avversari dell’Italia - Dopo i trionfi del 2023 e 2024, la squadra capitanata da Filippo Volandri va a caccia del terzo titolo ... Secondo oasport.it
Coppa Davis 2025, Italia-Austria: i convocati di Melzer per la sfida agli azzurri - L’ Austria ha ufficializzato i convocati per le Final Eight di Coppa Davis 2025, che andranno in scena dal 18 al 23 novembre a Bologna. Come scrive spaziotennis.com
Coppa Davis Finals Bologna 2025, i convocati della Spagna: la scelta su Alcaraz - Diramati i convocati per le Finals di Coppa Davis 2025 a Bologna. spaziotennis.com scrive