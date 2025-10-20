ConvMut è un software che predice le future varianti Covid

Ilpiacenza.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un team di ricercatori italiani ha perfezionato un innovativo software capace di prevedere l’evoluzione del virus SarsCoV-2 e di supportare la scelta delle varianti più adatte per la progettazione di vaccini e farmaci anti-Covid.Lo strumento si fonda sul principio della evoluzione convergente, il. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it



