Controlli su camion a Formigine sanzioni per tre mezzi su quattro

Modenatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non si ferma l'attività della Polizia Locale di Formigine sul tema della sicurezza stradale con un'attenzione particolare ai controlli sui mezzi pesanti. Il rafforzamento del presidio del territorio ed il miglioramento dell'efficacia dei controlli sono del resto obiettivi principali del progetto. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

