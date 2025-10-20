Controlli su camion a Formigine sanzioni per tre mezzi su quattro
Non si ferma l'attività della Polizia Locale di Formigine sul tema della sicurezza stradale con un'attenzione particolare ai controlli sui mezzi pesanti. Il rafforzamento del presidio del territorio ed il miglioramento dell'efficacia dei controlli sono del resto obiettivi principali del progetto. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
