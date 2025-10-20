Controlli straordinari in tutto il Salento | scattano anche 7 sanzioni per l’assenza del db killer

LECCE – Settimana di controlli, quella appena terminata, per la polizia. I territori di Lecce, Nardò, Taurisano, Otranto e Gallipoli sono stati infatti setacciati dagli agenti, soprattutto nei luoghi ritenuti sensibili, come quelli di aggregazione giovanile, parchi e negozi. Il bilancio è di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

