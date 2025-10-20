Controlli dei Carabinieri a Benevento | sei denunce cinque patenti ritirate e tre veicoli sequestrati
Maxi operazione dei Carabinieri a Benevento: denunce per guida senza patente, droga, alcol e violazione dei domiciliari. Proseguono con determinazione i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Benevento, che in questi giorni hanno rafforzato la loro presenza nelle strade della città e nei dintorni, con servizi mirati di prevenzione e sicurezza. Grazie a perquisizioni, posti di blocco e controlli costanti, nel corso del fine settimana sono stati ottenuti importanti risultati a tutela della sicurezza pubblica. Sono state denunciate sei persone, ritirate cinque patenti di guida e sequestrati tre veicoli, a dimostrazione dell’attenzione costante degli uomini dell’Arma nel contrasto alle violazioni del codice della strada e ad altri reati. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Contenuti che potrebbero interessarti
I controlli fatti al policlinico Umberto I hanno confermato i sospetti dei carabinieri - facebook.com Vai su Facebook
Controlli dei Carabinieri all’interno del campo nomadi di via Candoni, nel quadrante sud-ovest della Capitale, per contrastare ogni forma di illegalità e verificare eventuali situazioni di degrado. Nel corso dell’attività sono state identificate 299 persone, tra cui 8 - X Vai su X
Benevento, cocaina in cantina e pistola clandestina in casa: coniugi arrestati. Nei guai anche 24enne - Operazione dei carabinieri della Compagnia di Benevento che, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arr ... Da ntr24.tv
Benevento, coniugi arrestati per spaccio di stupefacenti e detenzione di arma clandestina - Due coniugi beneventani, lui di 80 anni e lei di 57, sono stati arrestati in flagranza di reato dai carabinieri perché ritenuti responsabili ... Lo riporta msn.com
Cusano Mutri, controlli alla ‘Sagra dei Funghi’: scoperti 12 lavoratori irregolari. Scattano 4 denunce - Nel corso di specifici controlli mirati alla verifica del rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e al contrasto del lavoro irregolare, i Carabinieri della Stazi ... Lo riporta ntr24.tv