Controlli dei Carabinieri a Benevento | sei denunce cinque patenti ritirate e tre veicoli sequestrati

Maxi operazione dei Carabinieri a Benevento: denunce per guida senza patente, droga, alcol e violazione dei domiciliari. Proseguono con determinazione i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Benevento, che in questi giorni hanno rafforzato la loro presenza nelle strade della città e nei dintorni, con servizi mirati di prevenzione e sicurezza. Grazie a perquisizioni, posti di blocco e controlli costanti, nel corso del fine settimana sono stati ottenuti importanti risultati a tutela della sicurezza pubblica. Sono state denunciate sei persone, ritirate cinque patenti di guida e sequestrati tre veicoli, a dimostrazione dell’attenzione costante degli uomini dell’Arma nel contrasto alle violazioni del codice della strada e ad altri reati. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it