Controlli dei Carabinieri a Benevento | sei denunce cinque patenti ritirate e tre veicoli sequestrati

Puntomagazine.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maxi operazione dei Carabinieri a Benevento: denunce per guida senza patente, droga, alcol e violazione dei domiciliari. Proseguono con determinazione i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Benevento, che in questi giorni hanno rafforzato la loro presenza nelle strade della città e nei dintorni, con servizi mirati di prevenzione e sicurezza. Grazie a perquisizioni, posti di blocco e controlli costanti, nel corso del fine settimana sono stati ottenuti importanti risultati a tutela della sicurezza pubblica. Sono state denunciate sei persone, ritirate cinque patenti di guida e sequestrati tre veicoli, a dimostrazione dell’attenzione costante degli uomini dell’Arma nel contrasto alle violazioni del codice della strada e ad altri reati. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

controlli carabinieri benevento seiBenevento, cocaina in cantina e pistola clandestina in casa: coniugi arrestati. Nei guai anche 24enne - Operazione dei carabinieri della Compagnia di Benevento che, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arr ... Da ntr24.tv

controlli carabinieri benevento seiBenevento, coniugi arrestati per spaccio di stupefacenti e detenzione di arma clandestina - Due coniugi beneventani, lui di 80 anni e lei di 57, sono stati arrestati in flagranza di reato dai carabinieri perché ritenuti responsabili ... Lo riporta msn.com

controlli carabinieri benevento seiCusano Mutri, controlli alla ‘Sagra dei Funghi’: scoperti 12 lavoratori irregolari. Scattano 4 denunce - Nel corso di specifici controlli mirati alla verifica del rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e al contrasto del lavoro irregolare, i Carabinieri della Stazi ... Lo riporta ntr24.tv

Cerca Video su questo argomento: Controlli Carabinieri Benevento Sei