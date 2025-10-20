Controlli congiunti a Catania | sequestrate bici elettriche modificate in ciclomotori
La Polizia di Stato e la Polizia Locale del Comune di Catania hanno condotto un nuovo servizio di controllo congiunto per contrastare la circolazione di bici elettriche modificate e trasformate in veri e propri ciclomotori, soggetti quindi alle norme del Codice della Strada. L'obiettivo dell'operazione non è solo quello di reprimere un comportamento illecito, ma anche di garantire la sicurezza e l'incolumità di cittadini e turisti che ogni giorno affollano le vie e le piazze del centro etneo. Controlli nel cuore del centro storico.
