Controlli congiunti a Catania | sequestrate bici elettriche modificate in ciclomotori

Operazione della Polizia di Stato e della Polizia Locale. La Polizia di Stato e la Polizia Locale del Comune di Catania hanno condotto un nuovo servizio di controllo congiunto per contrastare la circolazione di bici elettriche modificate e trasformate in veri e propri ciclomotori, soggetti quindi alle norme del Codice della Strada. L'obiettivo dell'operazione non è solo quello di reprimere un comportamento illecito, ma anche di garantire la sicurezza e l'incolumità di cittadini e turisti che ogni giorno affollano le vie e le piazze del centro etneo. Controlli nel cuore del centro storico.

