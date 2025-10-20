Controlli a tappeto nel weekend Polizia e carabinieri in campo

Strade sicure nelle notti del week end in Val Bisenzio e controlli nei locali notturni in città che hanno portato all’individuazione di cittadini irregolari. La compagnia carabinieri di Prato ha disposto, su indicazione del comando provinciale e d’intesa con la Prefettura, servizi di controllo mirati nei Comuni di Vernio, Vaiano e Cantagallo. Nella notte fra sabato e domenica, sono stati impiegati 5 militari, suddivisi in due equipaggi che hanno identificato 20 persone, controllato 9 veicoli, 2 esercizi pubblici, 3 soggetti agli arresti domiciliari e proceduto al sequestro di 0,2 g. lordi di sostanza stupefacente del tipo Hashish. 🔗 Leggi su Lanazione.it

